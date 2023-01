Belabed et l’ambassadrice US se penchent sur la coopération en éducation

Le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed a évoqué ,ce jeudi, avec l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie Elisabeth Moore Aubin les voies et moyens de renforcer la coopération éducative entre les deux pays.

L’entretien a eu lieu entre le ministre Belabed et la diplomate américaine lors d’une rencontre ce jeudi matin, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Cette rencontre constitue une occasion pour les deux parties d’exposer les moyens et les mécanismes d’élargir la coopération éducatives entre Alger et Washington, d’échanger les expériences en matière des technologies nouvelles afin de développer et les compétences professionnelles et les ressources pédagogiques”, lit-on dans le même communiqué.

Les deux responsables ont également abordé de multiples sujets ayant trait à l’éducation, selon la même source.

L’ambassadrice américaine a écrit sur Twitter que “les deux pays s’emploient à travailler étroitement pour soutenir les enseignants et l’apprentissage de l’anglais en Algérie”.