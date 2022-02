Belmadi: les deux matchs face au Cameroun “sont les plus importants de ma carrière”

Le coach national Djamel Belmadi a dit assumer la responsabilité de l’échec des Verts lors de la CNA 2021 au Cameroun dû en partie, selon lui, a la mauvaise préparation pour ce rendez-vous africain.

Le sélectionneur Djamel Belmadi, a estimé dimanche que les deux rencontres face au Cameroun (aller le 25 mars et retour le 29 mars), pour le compte des barrages de la Coupe du monde 2022 au Qatar, sont “les plus importants” dans la carrière d’un entraîneur et même de certains joueurs.

“L’urgence maintenant, c’est a la double confrontation avec le Cameroun. Personnellement, ses deux rencontres seront les plus importants dans ma carrière, pour ne pas dire de ma vie et dans la carrière de chaque joueur. C’est un rêve de jeunesse. En tant qu’international, je n’ai pas eu la chance de jouer une Coupe du monde, et je rêve d’y assister en ma qualité d’entraîneur”, a indiqué Belmadi lors d’une conférence de presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a un mois du rendez-vous contre le Cameroun.

Et d’ajouter: “depuis le mois de septembre-2019, ce qui m’anime c’est la Coupe du monde, et il est important pour nous tous d’y être présent”, expliquant que le même souhait est “partagé par les joueurs dont beaucoup disposent d’une dernière chance d’y prendre part”, mais, pour atteindre cela, a-t-il averti, “il va falloir faire un très gros match, voire un match exceptionnel, face a une équipe camerounaise vaillante”.

“On doit le faire aussi pour notre peuple qui mérite amplement qu’on lui offre une autre participation a cette fête mondiale. On a un peuple très sage et pas amnésique. Certes, il a été déçu de la prestation de l’équipe en Coupe d’Afrique des Nations-2021, et il en a le droit, mais il a toujours démontré sa gratitude a ce groupe et il n’a jamais oublié que ce groupe lui a offert de la joie”, a souligné le sélectionneur.

En prévision de son match aller face au Cameroun, prévu le vendredi 25 mars au stade Japoma a Douala (18h00), la sélection nationale effectuera un stage a Malabo en Guinée-Equatoriale a partir du 21 mars, avant d’accueillir son adversaire, le mardi 29 mars, au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30).