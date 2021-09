Benbouzid: la campagne nationale de vaccination pour retrouver “une vie normale”

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé que la campagne nationale de vaccination visait a atteindre l’immunité collective et a retrouver de surcroît une vie normale le plus tôt possible.

Lors d’une conférence de presse a l’occasion du lancement de la semaine nationale de vaccination, le ministre a fait savoir que l’Algérie a connu trois vagues, dont la troisième fut la plus dangereuse. C’est pourquoi on a décidé de lancer cette campagne, a-t-il ajouté, dans le but de vacciner 70% de la population et se protéger contre les risques de la contamination.

A cet effet, Benbouzid a invité les citoyens a se rapprocher des centres de vaccination répartis sur l’ensemble du territoire national afin de se faire vacciner.

Le ministre lance un défi le “Big Day” (le grand jour)

Le 30 août dernier, le ministère s’est fixé l’objectif de vacciner la plus grand nombre de citoyens d’ici le 11 septembre, soit le “Big Day” (le grand jour).

Le ministre a souligné avoir réuni les directeurs de la santé et les directeurs des établissements de santé en vue de veiller au déroulement de la campagne de vaccination parallèlement a la rentrée sociale.