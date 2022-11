BMS: Des pluies orageuses continueront d’affecter le centre et l’est du pays jusqu’à mercredi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses avec des rafales de vent sous orages continueront d’affecter plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays jusqu’à mercredi, a annoncé mardi l’Office national de la météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Classé au niveau de vigilance « Orange », le BMS concerne les wilayas de Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif, précise la même source, ajoutant que la validité s’étalera de mardi à 15h00 à mercredi à 6h00, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 millimètres.

Les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Mila, Constantine, Guelma et Souk-Ahras sont également concernées par ces pluies, et ce jusqu’à mercredi à 15h00, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, ajoute le bulletin.