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BMS: Pluies orageuses, vents violents et tempêtes de sable ce lundi

Echoroukonline
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BMS: Pluies orageuses, vents violents et tempêtes de sable ce lundi

L’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé, dans un bulletin météo spécial (BMS) publié ce lundi, des pluies orageuses accompagnées de vents et de tempêtes de sable dans plusieurs wilayas du pays.

Dans une alerte de « Niveau 1 », l’Office a indiqué que des pluies sont attendues dans les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Béni Abbès.

L’Office a également précisé que des orages toucheront les wilayas de Tébessa, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Béni Abbès, Béchar, El Meghaier, Timimoun, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Par ailleurs, la même source a mis en garde contre des vents violents et des tempêtes de sable dans les wilayas d’Illizi et d’Aïn Salah.

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