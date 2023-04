Boughali reçoit l’ambassadeur de la République arabe syrienne au terme de sa mission en Algérie

Lors de cette rencontre, qui a permis de passer en revue les “relations exceptionnelles” entre les deux pays et les deux peuples frères, “M. Boughali a remercié son éminence l’ambassadeur syrien pour sa visite, lui souhaitant plein succès à l’issue de sa mission en tant qu’ambassadeur en Algérie.

M. Boughali a également salué “les liens de fraternité unissant les deux peuples algérien et syrien”, soulignant “la nécessité d’œuvrer au renforcement de la coordination, notamment parlementaire, en activant les deux groupes d’amitié, afin de multiplier les initiatives d’unification des positions dans les espaces et les fora internationaux”, au service des causes communes et justes de la nation.”

De son côté, M. Namir a souligné sa “fierté d’avoir assuré la mission d’ambassadeur de son pays en Algérie, qui demeure ferme dans ses positions en faveur des causes arabes notamment la cause palestinienne”, rappelant “l’élan de solidarité de l’Algérie suite au séisme qui a frappé la Syrie, pays frère”, conclut le communiqué.