Capago publie une mise au point importante sur les demandes de visa

Capago a publié une mise au point essentielle sur les demandes de visa pour la France à Annaba et Constantine.

Deux types de visas Schengen sont souvent confondus : « Voyageur Fréquent » et « Voyageur Circulation ».

« Beaucoup de demandeurs confondent ces deux catégories. Pourtant, la distinction est essentielle pour un dépôt correct du dossier », rappelle Capago sur sa page Facebook officielle.

La différence entre ces deux catégories

Selon le centre de demande de visa pour la France, le visa Voyageur Fréquent concerne les personnes ayant obtenu au moins un visa Schengen au cours des 59 derniers mois.

En revanche, le visa Voyageur Circulation s’adresse aux candidats dont le dernier visa Schengen délivré durant la même période avait une durée égale ou supérieure à six mois. Ce visa permet des séjours courts, inférieurs à 90 jours cumulés sur 180 jours.

Cette catégorie offre une plus grande flexibilité pour les personnes voyageant souvent entre l’Algérie et la France, notamment pour des raisons professionnelles ou familiales.

Capago souligne aussi que les ayants droit et accompagnants peuvent être inclus dans la même demande. Le dépôt doit simplement être conjoint et le voyage effectué ensemble.

« En choisissant la bonne catégorie, vous évitez les erreurs de traitement et facilitez l’avancement de votre demande », précise Capago.