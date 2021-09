Ce qu’a dit Guterres de l’Algérie lors d’une rencontre avec Lamamra

Lors d’une rencontre a New York

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger Ramtane Lamamra a évoqué ,samedi a New York, avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres les défis auxquels fait face le processus de décolonisation du Sahara occidental.

Sur twitter, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué avoir eu des “entretiens lors d’une rencontre de travail avec le SG de l’ONU sur nombre de questions, entre autres les développements dans la région notamment les efforts de l’Algérie en faveur de la promotion de la paix en Libye, au Mali, au Sahel et au Sahara”.

De son côté, le Secrétaire Général de l’ONU a exprimé sa satisfaction pour les efforts continus de l’Algérie en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel.

Communiqué du SG de l’ONU

