“Ce qui se passe à Ghaza est une tragédie”, affirme Borrell

Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne (UE), Josep Borrell, a affirmé que “ce qui se passe à Ghaza est une tragédie” et déploré le fait que l’acheminement de l’aide humanitaire à ce territoire palestinien, ravagé par plus d’un an d’agression sioniste génocidaire, est entravé “pour des raisons futiles”.

“Ce qui se passe à Ghaza est une tragédie, mais elle est le fait de l’homme”, a écrit vendredi soir Borrell dans un message sur les réseaux sociaux.

“Les opérations humanitaires de l’ONU pourraient devoir s’arrêter lundi parce qu’il n’y a plus de nourriture, plus de carburant”, a-t-il averti.

Selon Borrell, l’acheminement de l’aide nécessaire est entravé ou refusé pour des raisons “futiles”.

Le chef de la diplomatie de l’UE, dont le mandat s’achève dans quelques jours, avait fait part récemment de sa “frustration” à la suite de la poursuite de l’agression sioniste sauvage lancée le 7 octobre 2023 contre la bande de Ghaza.

L’entité sioniste poursuit sans répit son agression génocidaire lancée le 7 octobre 2023 contre Ghaza faisant plus de 44.000 martyrs et 100.000 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Cette guerre dévastatrice a déclenché une catastrophe humanitaire à Ghaza.