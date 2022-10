Championnat d’Afrique-Handisport-Power Lifting: 42 médailles pour l’Algérie

La sélection algérienne handisport de power-lifting a remporté 42 médailles dont 16 en or, à l’issue de la troisième journée du championnat d’Afrique qui se déroule dans la capitale égyptienne le Caire (27-31 octobre).

Lors de cette 3e journée, la sélection algérienne a conforté sa moisson de 14 nouvelles médailles (4 or, 4 argent et 6 en bronze), grâce à Djilali Cheboub (2 or, 1 argent et 3 en bronze), Nacéra- Mohamed Merar (2 or, et 2 en bronze) et Hadj Ali-Mohamed avec 3 médailles d’argent et 1 en bronze.

La sélection algérienne handisport de power-lifting avait remporté 28 médailles dont 12 en or, lors des deux premières journées du rendez-vous africain du Caire.

Lors de la première journée de compétition, l’Algérie avait gagné 15 médailles dont six en or, grâce à Ahmed Hadja Bayour (2 or et 2 argent), Khodja Amine (juniors 4 or), Khodja Amine (seniors 1 argent et 2 bronze), Kheireddine Ababsa (2 bronze), Mohamed-Said Aouiche (1 bronze) et Sofiane Belkiour (1 bronze).

Lors de la deuxième journée, la sélection algérienne a ajouté à son escarcelle 13 médailles (6 or, 6 argent et 1 bronze). Les distinctions ont été décrochées par Hocine Bettir, (4 or en individuel et toutes catégories, Samira Kerioua (Individuels et toutes catégories 2 or, 2 argent), Bilal Bouchefra (2 argent en Individuels et toutes catégories), Sabrina Moussaoui (2 argent en toutes catégories) et Houria Larabi (1 bronze en toutes catégories).

La sélection algérienne handisport de power-lifting prend part à ce championnat d’Afrique, avec 15 sportifs dont cinq dames, engagés dans différentes catégories.

La compétition continentale du Caire réunit 164 athlètes (dames et messieurs) représentant 23 pays.

L’objectif de l’instance fédérale algérienne, à travers cette participation, est de faire qualifier un maximum d’athlètes pour les Jeux paralympiques- 2024 de Paris.