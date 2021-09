Chine: Les transactions en cryptomonnaies sont illégales

Au cours des dernières années, “le commerce et la spéculation autour du bitcoin et d’autres monnaies virtuelles se sont généralisés, perturbant l’ordre économique et financier, donnant lieu a du blanchiment d’argent, des collectes de fonds illégales, de la fraude, des systèmes pyramidaux et d’autres activités illégales et criminelles”, a dénoncé la Banque centrale.