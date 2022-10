Chlef: 15 hectares de forêt ravagés par un incendie a Ténès

Un incendie s’est déclaré, samedi soir, dans la forêt de Rouaïchia dans la commune de Ténès (55 km au nord de Chlef), réduisant en cendres 15 hectares de broussailles, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la protection civile.

Les services de la protection civile de Chlef ont enregistré plusieurs incendies dans différentes régions de la wilaya, notamment dans la forêt de Rouaichia dans la commune de Ténès qui a ravagé 15 hectares de superficies forestières, a indiqué un communiqué de la cellule d’information et de communication de la protection civile.

Les efforts des équipes d’intervention relevant de la protection civile et des forêts ainsi que les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Gendarmerie nationale ont permis de maîtriser les incendies a plus de 80% et empêché leur propagation, selon la même source.

Le wali de Chlef, Atallah Moulati s’est rendu dans la région de Rouaichia pour constater les dégâts causés par cet incendie.

Les services de la protection civile ont enregistré également le déclenchement de trois autres incendies dans la forêt de Khaloufa (commune de Beni Haoua), dans la forêt de Beni Akil (commune de Breira) et dans un verger (commune de Béni Bouateb) où les incendies ont ravagé plus d’une centaine d’arbres fruitiers, conclut le communiqué.