Classement Fifa: L’Algérie, 34e, gagne six places

La sélection algérienne de football a gagné six places et occupe la 34e position au classement mondial de la FIFA publié jeudi par l’instance internationale sur son site officiel.

Ce bond de six places (40e position le mois de décembre) s’explique par les deux victoires décrochées par les Verts à l’occasion des deux rencontres disputées en mars dernier face au Niger (2-1/aller et 0-1/retour), pour le compte des 3e et 4e journées (Gr.F) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire.

Sur le plan continental, la sélection algérienne occupe le quatrième rang et gagne trois places par rapport au dernier classement de la FIFA.

Au haut du classement mondial, l’Argentine championne du monde 2022 au Qatar, a détrôné le Brésil qui occupe désormais la 3e place devant la Belgique (4e). La France, vice-championne du monde 2022 a pris la 2e place mondiale.

Le top 10 mondial n’a connu aucun changement par rapport au dernier classement publié le 22 décembre 2022. Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 20 juillet 2023.