Classements internationaux des meilleures facultés: Sétif dans le top 10 en Afrique

Quelques établissements algériens arrivent a se classer dans les palmarès mondiaux des meilleures facultés au monde.

L’université Ferhat Abbas de Sétif s’impose néanmoins dans la ligue des 200 meilleures universités du monde, au palmarès de référence Times Higher Education World University Rankings dans l’édition 2021 du supplément du magazine britannique The Times, qui classe 1500 établissements à travers le monde.

L’université des Hauts-Plateaux figure ainsi au 9e rang africain, a la 13e place dans le monde arabe mais seulement entre les 501e et 600e rangs mondiaux.

L’Afrique du Sud et l’Égypte dominent, avant le Nigeria et l’Algérie, avec l’Université Ferhat Abbas Sétif 1, spécialisée en sciences et technologies.

Signe de niveaux de développement très différents, ces quelque 61 universités africaines se concentrent dans dix pays seulement : Egypte (21), Afrique du Sud (10), Algérie (10), Tunisie (6), Maroc (5), Nigeria (5), Botswana (1), Ghana (1), Kenya (1) et Ouganda (1).

L’édition 2021 de ce supplément du magazine britannique The Times, qui classe 1 500 établissements a travers le monde, en comprend 4% en Afrique. Soit l’équivalent du poids du continent dans le commerce mondial.