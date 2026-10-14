Collision entre deux véhicules à Bouira: Quatre morts et quatre blessés

Quatre personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu mardi soir sur la route nationale n° 8, dans la commune de Bir Ghbalou, wilaya de Bouira, selon un communiqué de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Selon la même source, les services de la Protection civile sont intervenus à 21h56 à la suite d’une collision entre deux véhicules légers, survenue à Bir Ghbalou, précisant que les victimes blessées ont reçu les premiers secours sur les lieux avant d’être évacuées vers l’hôpital local pour une prise en charge médicale.

Les dépouilles des personnes décédées ont, quant à elles, été transférées vers le service de conservation des corps.

Les circonstances exactes de cette collision meurtrière n’ont pas été précisées dans le communiqué de la DGPC. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de ce drame.

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