Covid-19: Des structures hôtelières pour l’accueil des patients

Supervisant en compagnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid et du Wali d’Alger, Youcef Cheurfa l’opération d’affectation de l’Hôtel Mazafran pour l’accueil de patients de cinq hôpitaux de la capitale, le Premier ministre a indiqué que cette opération “première du genre” permettra “d’atténuer la pression enregistrée au niveau des hôpitaux et sur les personnels médicaux en raison de la hausse du nombre des cas et permettra de faciliter la prise en charge des patients”.

Affirmant que cette opération s’inscrit dans le cadre de “l’application des instructions fermes du président de la République, notamment celles données dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres”, M. Benabderrahmane a relevé que cette intervient également dans le cadre des efforts consentis par l’Etat en vue de soutenir et équiper les hôpitaux, parallèlement aux différentes mesures de riposte a la Covid-19.

Le Premier ministre a fait état, dans ce cadre, de décisions portant sur l’affectation de certaines structures hôtelières pour l’accueil des patients Covid-19, notamment ceux dans le besoin d’une oxygénothérapie, précisant que cette première opération sera généralisée a d’autres wilayas

Dans ce sillage, M. Benabderrahmane a souligné que “l’Etat a mobilisé tous les équipements médicaux nécessaires et acquis des milliers de concentrateurs d’oxygène, mis a la disposition du ministère de la Santé”, indiquant que “le premier lot de concentrateurs est arrivé, dimanche soir a Alger, en attendant la réception, dans les prochains jours, d’autres lots”.