Création de deux écoles supérieures en nanotechnologie et en systèmes autonomes 

Le gouvernement a entendu, lors de sa réunion, ce mercredi, présidée par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane une communication du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur les projets de création de deux écoles nationales supérieures.

Il s’agit des projets de création de l’Ecole nationale supérieure de la nano et nanotechnologie et de l’Ecole nationale supérieure de la technologie des systèmes autonomes, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

L’objectif principal est de “développer et moderniser le pôle technologique de Sidi Abdallah et le hisser au rang de pôle d’excellence en matière de formation supérieure et ce, par la création de ces écoles ayant une vocation de formation de haute qualification à caractère multisectoriel”, a précisé la même source.