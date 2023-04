Crise des poubelles à Paris: Nouveau préavis de grève

Alors que les ordures disparaissent à peine des trottoirs parisiens, celles-ci pourraient à nouveau s’amasser la semaine prochaine. La CGT a déposé lundi un préavis de grève reconductible à partir du jeudi 13 avril, c’est-à-dire la veille du jour où le Conseil constitutionnel devrait rendre son avis concernant la réforme des retraites.

Ce nouveau préavis de grève « reconductible et indéterminé » est déposé « pour le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne et pour un retour à la retraite à 60 ans maximum, avec pour les personnels concernés un retour à 50 et 55 ans », explique dans un communiqué diffusé lundi soir le syndicat majoritaire du secteur à Paris, qui avait suspendu un premier mouvement le 29 mars faute de grévistes.

Dans un courrier adressé à la maire de Paris, en sa qualité d’employeur des services de propreté de la ville, la CGT FTDNEEA (Filière traitement des déchets, nettoiement et eau, égouts, assainissement) appelle l’ensemble les salariés à participer aux prochaines journées de mobilisation interprofessionnelle. Le syndicat souligne également l’engagement d’Anne Hidalgo contre la réforme du gouvernement. « Vous avez raison de soutenir ce mouvement social et de souhaiter qu’il s’amplifie », est-il écrit dans la lettre.

Cette annonce intervient alors que les rues de Paris ont retrouvé en ce début de semaine une apparence quasi normale après trois semaines d’une grève symbolisée par un pic à plus de 10.000 tonnes d’ordures non ramassées, et des tas de poubelles atteignant plusieurs mètres de hauteur dans certains quartiers. Lundi, cinq jours après la levée du mouvement, la collecte repartait « progressivement à la normale », avait indiqué la mairie.

Depuis cette même levée, les trois incinérateurs d’Ivry-sur-Seine, d’Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen, cruciaux pour l’évacuation des déchets de la capitale, font encore l’objet de blocages sporadiques par des personnes extérieures au secteur.