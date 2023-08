Déluge à Pékin: Au moins 20 morts et 19 disparus

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, frappe la Chine du sud-est depuis le vendredi 28 juillet.

Les pluies diluviennes et inondations qui frappent Pékin et ses environs depuis plusieurs jours ont fait au moins 11 morts et 27 disparus dans la capitale chinoise, a annoncé mardi 1er août un média d’État. Xi Jinping a demandé de «tout faire» pour secourir les disparus. Dans la province du Hebei, voisine de la capitale Pékin, on décompte au moins neuf morts et six disparus a indiqué un média d’État. Le bilan humain total à Pékin et dans le Hebei est désormais de 20 morts et 19 disparus.

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, balaie la Chine du sud-est vers le nord depuis ce vendredi, date à laquelle il a touché la province du Fujian (est) après avoir frappé les Philippines voisines. Xi Jinping a demandé de «tout faire» pour secourir les disparus, selon un média d’État.

Des pluies torrentielles ont commencé à s’abattre sur la région samedi. En 40 heures seulement, la capitale a vu tomber l’équivalent des précipitations moyennes de tout un mois de juillet. «Une étude est en cours pour établir le montant des pertes économiques causées par la catastrophe», a indiqué la télévision publique CCTV.

Un pompier décédé

Parmi les morts figure notamment un pompier qui participait aux opérations de sauvetage. Par ailleurs, quatre secouristes professionnels d’une organisation non gouvernementale, tombés à l’eau, font partie des personnes disparues.

Avec quatre hélicoptères, un groupe de 26 militaires a acheminé ce mardi matin à Mentougou nourriture, eau, couvertures ou encore vêtements de pluie à des voyageurs dont les trains ont été bloqués en raison des intempéries, selon CCTV. Les districts montagneux de l’ouest de la capitale «ainsi que d’autres endroits de Pékin ont subi de graves dégâts des eaux, qui ont notamment provoqué le blocage de trois trains en transit et le blocage total de la circulation routière dans certaines zones», a souligné la chaîne.