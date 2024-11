Des cours inspirés de la Bible approuvés dans les écoles primaires et secondaires

Les écoles publiques du Texas pourraient utiliser les enseignements de la Bible dans les cours comme une option pour les élèves de la maternelle à la cinquième année, selon une proposition qui a suscité des heures de témoignages lundi et fait suite aux efforts menés par les républicains dans d’autres États pour intégrer davantage d’enseignement religieux dans les salles de classe.

Les enseignants et les parents ont témoigné avec passion pour et contre le plan du programme lors d’une réunion du Texas State Board of Education, qui devrait tenir un vote final sur la mesure plus tard cette semaine.

Certains se sont plaints que la proposition contredisait la mission de l’école publique.Le programme, qui est facultatif pour les districts scolaires, a suscité des critiques selon lesquelles il violerait l’interdiction de l’«approbation de la religion par le gouvernement», soit la séparation de l’Église et de l’État inscrite dans la Constitution des États-Unis.

«Ce programme ne répond pas aux normes d’un programme honnête et laïc, a déclaré l’éducatrice Megan Tessler. Les écoles publiques sont censées éduquer, pas endoctriner.»