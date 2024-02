Des femmes palestiniennes exécutées et violées par les forces israéliennes

Des experts de l'ONU demandent une enquête rapide

Des experts onusiens rapportent que des centaines de femmes et de filles palestiniennes ont été détenues, exécutées et violées, de façon arbitraire, par les forces israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Le communiqué de presse du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies fait part de grave accusations envers Israël, ce 19 février. Des experts y rapportent la détention, l’exécution et le viol de centaines de femmes et de filles palestiniennes, de façon arbitraire, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

“Des traitements inhumains et dégradants”

Commis en marge du conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre dernier, les faits ont été perpétrés “par l’armée israélienne ou des forces affiliées”, ont indiqué les experts, dans un communiqué repris par Le Soir.

“Des femmes et des filles palestiniennes auraient été arbitrairement exécutées à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants (…) dans les endroits où elles cherchaient refuge ou alors qu’ils fuyaient.”

Certaines de ces femmes, parmi lesquelles se trouvaient des journalistes, auraient brandi des morceaux de tissu blanc lorsqu’elles ont été tuées.

Le communiqué rapporte également la soumission de ces femmes palestiniennes “à des traitements inhumains et dégradants, privées de serviettes hygiéniques, de nourriture et de médicaments, et rouées de coups”. À au moins une occasion, certaines auraient été “enfermées dans une cage, sous la pluie et dans le froid, sans nourriture”, à Gaza.

Des agressions sexuelles sont rapportées, ainsi que le viol “d’au moins deux détenues palestiniennes”, tandis que d’autres ont été “déshabillées et fouillées par des officiers masculins de l’armée israélienne”, selon le quotidien belge Le Soir. Enfin, un nombre inconnu de Palestiniennes, notamment des filles, seraient portées disparues après avoir été en contact avec l’armée israélienne.

Une enquête impartiale demandée à Israël

Le groupe d’experts est constitué de plusieurs femmes spécialisées dans le rapport de discriminations et violences contre les femmes et les filles, notamment dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Elles travaillent bénévolement pour les Nations unies et ont fait état de leur affliction et leur “vive préoccupation” face à ces violences.

Elles interpellent le gouvernement israélien sur son “obligation de respecter le droit à la vie, à la sécurité, à la santé et à la dignité des femmes et des filles palestiniennes” et ont demandé une enquête indépendante, impartiale et rapide.