Des responsables limogés au sein du ministère du Sport

Accueil des champions algériens paralympiques

Suite aux conditions humiliantes dans lesquelles ont été reçus les champions paralympiques, le premier ministre Aïmene Benabderrahmane a procédé , ce dimanche 05 septembre au licenciement du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, ainsi que du directeur général des sports au sein du ministère de la jeunesse et des sports.

En effet, le premier ministre a eu l’instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a avait promis que toute personne impliquée dans l’accueil scandaleux sera limogée.

“Suite a la négligence dans l’accomplissement des missions, a l’absence du sens des responsabilités et au manquement a l’obligation de l’accueil des athlètes, après leur participation aux jeux paralympiques, et sur ordre du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis dimanche fin aux fonctions du Secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des sports et du directeur général des Sports au même ministère, avec poursuite de l’enquête afin de demander des comptes a chaque responsable impliqué dans cet incident”, précise le communiqué.

Pour rappel, les images de l’humiliant accueil a suscité une énorme vague d’indignation.