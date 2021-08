Des restes humains découverts dans le train d’atterrissage d’un avion américain quittant Kaboul

Des restes humains ont été retrouvés dans le train d’atterrissage d’un avion américain pris d’assaut lundi pas les civils afghans désespérés de quitter Kaboul, tombée aux mains des talibans.

Les images d’un avion cargo américain quittant l’aéroport de Kaboul encerclé par des Afghans paniqués s’accrochant aux roues et ailes pour fuir le régime des talibans, qui ont pris de force le pouvoir, ont fait le tour du monde.

L’armée de l’air américaine a fait savoir mardi que des restes humains avaient été retrouvés dans le train d’atterrissage de cet avion. Selon le «New York Times», une enquête est en cours pour savoir combien de personnes sont décédées durant le décollage de l’avion militaire C-17, précisant que des personnes qui s’étaient accrochées aux ailes de l’appareil sont tombées du ciel après son décollage.

L’avion a atterri lundi a l’aéroport international de Kaboul chargé de fournitures pour les soldats au sol responsables de l’évacuation de civils américains et afghans. Rapidement après son arrivée sur le tarmac, l’avion a été entouré par des civils afghans désespérés de quitter leur pays et l’équipage a décidé de redécoller plus vite que prévu, avant le déchargement complet de la cargaison, a précisé l’armée de l’air dans un communiqué.

Un problème sur le train d’atterrissage

Peu après le décollage, les pilotes ont constaté que le train d’atterrissage ne se rétractait pas correctement. C’est l’équipe envoyée pour déterminer l’origine du problème qui a découvert les restes humains d’une ou plusieurs personnes qui se seraient accrochées aux roues de l’avion pendant qu’il repartait de Kaboul, écrit encore le «New York Times». L’avion a atterri plus tard au Qatar.

Après l’invasion de Kaboul par les talibans, l’aéroport de la capitale a été pris d’assaut pas des civils tentant a tout pris de quitter leur pays. La communauté internationale a organisé l’évacuation de ses ressortissants.

Dans la nuit de mardi a mercredi, la France a exfiltré 216 personnes dont 184 Afghans «de la société civile en besoin de protection» de Kaboul vers Abou Dhabi, a indiqué mercredi dans un communiqué son ministre des Affaires étrangères. Mardi, 41 ressortissants français et étrangers avaient déja été évacués de Kaboul par la France.