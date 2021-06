Des scientifiques développent un masque capable de détecter le Covid-19

Identifiant une infection au virus en 90 mn

Des chercheurs de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé des capteurs installés dans des masques faciaux afin de tester la présence du virus.

Et si bientôt les tests PCR ou antigéniques devenaient inutiles pour détecter la présence du virus? C’est en tout cas l’ambition d’une équipe d’ingénieurs du MIT et de l’Université d’Harvard. Ces derniers ont conçu un masque facial capable d’identifier une infection au Covid-19 en seulement 90 minutes.

Ces dispositifs sont intégrés a de minuscules capteurs jetables qui peuvent être installés directement dans des masques faciaux. Ils permettraient également de détecter d’autres virus. Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont montré que les capteurs pouvaient être incorporés aussi dans des vêtements offrant un nouveau moyen de surveiller l’exposition des professionnels de santé a une variété d’agents pathogènes ou a d’autres menaces. Les capteurs du masque facial sont conçus de manière a pouvoir être activés par le porteur lorsqu’il est prêt a effectuer le test, et les résultats ne sont affichés qu’a l’intérieur du masque. Ces conclusions ont été publiées dans Nature Biotechnology.

«Nous avons essentiellement réduit tout un laboratoire de diagnostic a un petit capteur basé sur la biologie synthétique qui fonctionne avec n’importe quel masque facial et combine la haute précision des tests PCR avec la vitesse et le faible coût des tests d’antigène», a déclaré le co-premier auteur, le Dr Peter Nguyen, chercheur a Harvard. Et de poursuivre: «En plus des masques faciaux, nos biocapteurs programmables peuvent être intégrés a d’autres vêtements pour permettre une détection instantanée de substances dangereuses, notamment des virus, des bactéries, des toxines et des agents chimiques».

Des réactions chimiques

Ce masque utilise ce que l’on appelle une technologie sans cellules lyophilisées. Dans le détail, l’eau est incrustée dans le masque et peut être libérée en appuyant sur un bouton. Une fois que l’eau et la technologie lyophilisée interagissent, cela crée une série de réactions chimiques qui révèlent si des particules de Covid-19 sont détectées dans le masque. Les capteurs peuvent être conçus pour produire un changement de couleur sur certaines zones où des particules d’un virus sont détectées, ce qui simplifie la détection des virus en laboratoire.

L’équipe développe également un appareil capable d’envoyer instantanément les résultats des tests a un smartphone, ce qui accélérerait le processus de test et permettrait aux médecins d’obtenir les résultats a distance.