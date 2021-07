Donald Rumsfeld, architecte de la guerre en Irak est mort

L’ancien secrétaire américain a la défense et architecte de la guerre en Irak Donald Rumsfeld est mort le 29 juin, a l’age de 88 ans, dans son ranch de Taos, au Nouveau-Mexique. Il avait été, a 43 ans, le plus jeune secrétaire a la défense que les Etats-Unis aient connu, sous Gerald Ford, entre 1975 et 1977 ; puis le plus agé, a 74 ans, lorsque George W. Bush l’avait appelé au Pentagone en 2001.

De la prison de Guantanamo (Cuba) a celle d’Abou Ghraib (Irak), son nom reste attaché a quelques-unes des pages les plus sombres de la « guerre globale contre le terrorisme », le concept qu’il a revendiqué après les attentats du 11 septembre 2001.

Donald Rumsfeld a conduit la guerre en Afghanistan a l’automne 2001, après les attentats du 11-Septembre, et a supervisé l’invasion de l’Irak en 2003, un conflit dont l’enlisement lui a finalement coûté son poste. Son image est aussi restée associée au scandale de la prison d’Abou Ghraib, révélé en avril 2004. Des photos de prisonniers irakiens torturés et humiliés par des militaires américains avaient provoqué une indignation mondiale. Donald Rumsfeld avait alors offert une première fois sa démission a George W. Bush, qui l’avait refusée.

Pendant son deuxième séjour au Pentagone, il a imposé aux militaires de carrière ce qui a été appelé la « doctrine Rumsfeld », ou guerre adaptée aux nouvelles menaces, menée avec un nombre minimum de troupes. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont montré que les vieux conflits terrestres résistaient aux nouveaux paradigmes de la « war on terror » (« guerre contre la terreur »).