Douanes: 19.280 litres d’huile de table et 1.700 litres de mazout saisis

Les services des Douanes a Tamanrasset ont saisi 19.280 litres d’huile de table, 431 sacs de farine et 1.700 litres de mazout, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale des Douanes.

« Dans le cadre des actions menées sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières dans la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, et suite a deux opérations distinctes, les agents de la brigade mobile des services de l’Inspection divisionnaire des Douanes a Tamanrasset, dans le territoire de compétence de la Direction régionale des Douanes a Tamanrasset, ont saisi 19.280 litres d’huile de table (bidons de 5 litres et de 2 litres), 431 sacs de farine (50 kg) et 1.700 litres de mazout », a précisé le communiqué.

Trois (3) camions utilisés dans la contrebande ont été également saisis, a ajouté la même source.

Ces opérations entrent dans le cadre du « rôle des Douanes algériennes en matière de contrôle, de protection et de lutte contre la spéculation illicite et la contrebande de produits subventionnés et de large consommation », a souligné la même source, ajoutant qu’ « elles viennent en application des instructions des hautes autorités du pays pour préserver la stabilité du marché national et assurer l’approvisionnement permanent et continu des citoyens en biens de consommation. »