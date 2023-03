DW diffuse un documentaire sur Mohamed VI: “le roi aux deux visages”

Les 20 ans de règne de Mohamed VI remis en question dans un documentaire diffusé ce jeudi sur la chaîne allemande DW.

Intitulé “Mohamed VI..le roi aux deux visages”, le documentaire fait allusion au volet financier caché du pouvoir de El Makhzen.

Le souverain marocain tente de donner de lui une image d’un roi progressiste en cédant certains de ses pouvoirs à la faveur de la Constitution de 2011 mais il ne l’a fait en vérité que dans le but de se maintenir au pouvoir, a dit le réalisateur du documentaire.

Abondant dans le même sens, un des participants à ce documentaire, en l’occurrence l’activiste marocain Noureddine Ayouch a ajouté que le Maroc n’est pas un Etat démocratique.

Plusieurs journalistes, activistes des droits de l’homme et des militants politiques ont été interrogés lors de ce documentaire. Ce dernier s’est intéressé également aux chants des supporters dans les stades de foot au Maroc et aux slogans scandés par les manifestants contre les mauvaises conditions économiques et des droits humains qui règnent dans le pays.