Elon Musk devient le premier trillionnaire de l’histoire sur le papier

Introduction en bourse de SpaceX

Elon Musk est devenu le premier trillionnaire (1 000 milliards de dollars) de l’histoire sur le papier après que SpaceX a fixé le prix de son introduction en bourse record à 135 dollars par action, selon des calculs fondés sur les documents réglementaires de l’entreprise et de Tesla.

Space Exploration Technologies Corp., plus connue sous le nom de SpaceX, a mis en vente 555,6 millions d’actions de catégorie A à 135 dollars l’unité, levant ainsi environ 75 milliards de dollars dans le cadre de la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée.

Cette opération valorise l’entreprise à environ 1 770 milliards de dollars et devrait faire de SpaceX l’une des sociétés cotées les plus valorisées au monde lorsque ses actions commenceront à être négociées au Nasdaq sous le symbole « SPCX ».

Selon le prospectus d’introduction en Bourse de SpaceX, Elon Musk détiendra environ 849,5 millions d’actions de catégorie A et 5,57 milliards d’actions de catégorie B après l’opération, ce qui lui conférera 84,4 % des droits de vote de l’entreprise.

Au prix fixé pour l’introduction en bourse, les participations déclarées de Musk dans SpaceX sont évaluées à environ 866,5 milliards de dollars sur le papier.

Selon les documents boursiers de Tesla, Musk possède également indirectement environ 717,1 millions d’actions du constructeur automobile. Sur la base du récent cours de 399,15 dollars par action, cette participation représente environ 286,2 milliards de dollars.

Au total, les participations de Musk dans SpaceX et Tesla atteignent une valeur théorique d’environ 1 100 milliards de dollars.

Toutefois, ce montant reste largement théorique et dépend fortement de la valorisation de SpaceX après son entrée en bourse ainsi que de l’évolution du cours de l’action Tesla.

Cette estimation inclut également des attributions d’actions SpaceX liées à la performance et conditionnées à l’atteinte d’objectifs ambitieux, notamment des seuils de capitalisation boursière, la création d’une colonie humaine permanente sur Mars comptant au moins un million d’habitants, ainsi que le déploiement de centres de données hors de la Terre capables de fournir une puissance de calcul à grande échelle.

Sans ces attributions conditionnelles, Elon Musk resterait sous le seuil du trillion de dollars en se basant uniquement sur sa participation actuelle dans Tesla et sur ses actions SpaceX non soumises à conditions.

Le prospectus de SpaceX montre par ailleurs que l’entreprise reste déficitaire malgré une forte croissance de son chiffre d’affaires. La société a enregistré 18,7 milliards de dollars de revenus en 2025, contre 14 milliards en 2024, tandis que sa perte nette s’est creusée à 4,9 milliards de dollars, après un bénéfice de 791 millions de dollars l’année précédente.

Les résultats financiers incluent les données historiques de xAI et de X Holdings à la suite de plusieurs transactions réalisées entre des entités contrôlées par Musk.

Fondée par Elon Musk en 2002, SpaceX est passée du statut de fournisseur de lancements spatiaux à celui de groupe spécialisé dans l’espace, l’internet par satellite et l’intelligence artificielle. Ses activités couvrent les lancements de fusées, les services internet Starlink, les infrastructures d’IA ainsi que des projets de long terme liés à l’informatique spatiale et à la colonisation de Mars.

Cette introduction en bourse dépasse celle de l’ancienne compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco réalisée en 2019, qui détenait jusque-là le record mondial.

Avant même la cotation de SpaceX, Elon Musk était déjà considéré comme l’homme le plus riche du monde grâce à ses participations dans Tesla et d’autres entreprises. Cette opération porte la valeur théorique de sa fortune à un niveau jamais atteint auparavant dans les classements publics des grandes fortunes, même si l’essentiel de cette richesse demeure lié à des valorisations boursières volatiles plutôt qu’à des liquidités disponibles.