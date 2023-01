Emigration clandestine: Un réseau criminel démantelé à Tipasa

Les services de la Sûreté de daïra de Fouka dans la wilaya de Tipasa ont démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic international de migrants et arrêté 30 individus, dont 6 organisateurs de traversées clandestines, a indiqué un communiqué de la Sûreté de wilaya.

Les services de la Sûreté de daïra de Fouka (wilaya de Tipasa) ont déjoué une tentative d’émigration clandestine par mer et arrêté 24 individus, dont 10 de nationalité marocaine. Des investigations approfondies ont permis d’arrêter six (6) autres individus impliqués dans l’organisation de traversées clandestines, a précisé le communiqué.

L’opération s’est soldée par la récupération de deux (2) bateaux de pêche de plus de 5 mètres, de deux (2) moteurs et de 570 litres d’essence, selon la même source.

De plus, les services de la Police judiciaire de la Sûreté de daïra de Fouka ont saisi un appareil GPS, une boussole, des gilets de sauvetages, une somme d’argent de plus de 121.000 DA et une autre de 1.245 euros.

Les suspects sont poursuivis pour “trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui” et “organisation de leur sortie illicite du territoire national en contrepartie de sommes d’argent dans le cadre d’une bande criminelle organisée transfrontalière”.