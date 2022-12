En Allemagne, un projet de coup d’Etat déjoué

La police sécurise la zone après l’arrestation de 25 membres et sympathisants présumés d’un groupe d’extrême droite, à Berlin, le 7 décembre 2022

La police allemande a démantelé un réseau terroriste d’extrême droite qui préparait plusieurs attaques armées, notamment contre le Bundestag (parlement).

Il s’agit d’une des plus vastes opérations de la police allemande depuis de longues années. Le jour n’était pas encore levé, mercredi 7 décembre, quand plus de 3 000 policiers ont mené un vaste coup de filet contre un réseau terroriste d’extrême droite dont les membres sont soupçonnés d’avoir préparé plusieurs attaques armées, notamment contre le Bundestag, selon Le Monde.

Au total, vingt-cinq personnes ont été interpellées dans onze des seize Länder du pays et plus de 130 logements, bureaux et entrepôts ont été perquisitionnés, parmi lesquels la caserne du commando des forces spéciales de la Bundeswehr, situé à Calw (Bade-Wurtemberg), dans le sud-ouest de l’Allemagne.

Selon les informations du Spiegel, les membres de ce réseau terroriste seraient liées aux Reichsbürger (« citoyens du Reich »), un mouvement apparu dans les années 1980 dont les membres ne reconnaissent pas la légitimité des institutions de l’Allemagne fédérale, prônent le rétablissement de l’empire (le Reich) et refusent d’obéir à la police de l’Etat et de payer impôts, amendes et cotisations sociales. Le groupe – une nébuleuse plutôt qu’une organisation solidement structurée – compterait environ 15 000 membres à travers le pays.

Selon plusieurs médias, deux personnalités de cette mouvance, qui n’a jamais caché ses velléités séditieuses, ont été arrêtées en particulier. La première est un ancien commandant parachutiste, Rüdiger von P., âgé de 69 ans. La seconde est le descendant d’une vieille famille de l’aristocratie allemande, connu sous le nom d’Henri XIII, prince Reuss, âgé de 71 ans et vivant en Thuringe, une région de l’ancienne Allemagne de l’Est où l’extrême droite est fortement implantée et solidement organisée.