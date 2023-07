En France, cette maladie mortelle monte en flèche…

Le pays avertit les touristes

La France a émis un avertissement urgent aux touristes alors que les cas d’encéphalite à tiques – une maladie qui affecte le système nerveux central- ont atteint de nouveaux sommets dans le pays.

Les vacances ne sont pas toujours synonymes de tranquillité. La France a émis un avertissement urgent aux touristes alors que les cas d’encéphalite à tiques ont atteint de nouveaux sommets dans le pays. Une maladie rare, potentiellement mortelle, qui peut entraîner une méningite. Elle a actuellement un taux d’hospitalisation de 94% en France, ont averti les organismes de santé publique. Au total, quelque 61 cas ont été recensés.

Concrètement, la région Auvergne-Rhône-Alpes fait face à une augmentation des cas. Elle comptabilise désormais le plus grand nombre de victimes depuis ces deux dernières années. À noter que des cas sont également signalés dans la région de l’Ardèche. Comme l’ont expliqué les dirigeants des établissements de santé, plus d’un tiers des cas enregistrés ces dernières années ont entraîné une méningite. Fort heureusement, aucun décès n’a été signalé.

L’encéphalite à tiques est transmise par des morsures souvent dans des zones boisées humides lors de randonnées ou de sessions camping. C’est une infection désagréable qui affecte le système nerveux central. Au total, 40% des personnes souffrent d’effets neurologiques à long terme.

Face à cette situation, Santé publique France a invité ceux qui se rendent en Hexagone à prendre des précautions. L’organisme a exhorté le public d’inspecter soigneusement son corps après avoir marché dans des zones rurales ou boisées et à se couvrir le plus possible pour aider à prévenir les piqûres de tiques. Il est également fortement recommandé de rester sur les chemins, d’éviter les hautes herbes et d’utiliser des répulsifs pour la peau. En cas de morsure, il faut retirer la tique le plus rapidement possible avec une pince à épiler et nettoyer la piqûre avec un antiseptique.

Source: Agences