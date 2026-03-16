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Tamanrasset: Saisie de 1 600 000 comprimés hallucinogènes et arrestation contrebandiers armés

Echoroukonline
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Tamanrasset: Saisie de 1 600 000 comprimés hallucinogènes et arrestation contrebandiers armés

Des détachements conjoints de l’Armée nationale populaire ont réussi, dans la nuit du lundi dimanche à lundi, à neutraliser quatre contrebandiers armés lors d’une embuscade tendue à Arak, dans la wilaya de Tamanrasset, indique un ce lundi communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

« Dans le cadre de la guerre menée par l’Armée Nationale Populaire contre les barons de la contrebande et les trafiquants de drogue, et dans la continuité des efforts soutenus visant à sécuriser les frontières et à lutter contre la contrebande et la criminalité organisée sous toutes ses formes, des détachements conjoints de l’Armée nationale populaire ont réussi, dans la nuit du 15 mars 2026, à la suite d’une embuscade tendue dans la région d’Arak, wilaya de Tamanrasset, relevant de la 6ᵉ Région Militaire, à neutraliser quatre (04) contrebandiers armés », précise le même document.

Selon la même source, cette opération a permis « de récupérer un (01) pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov avec cinq (05) chargeurs de munitions, ainsi que la saisie de deux (02) véhicules tout-terrain chargés d’une grande quantité de substances psychotropes, estimée à 1 600 000 comprimés hallucinogènes », ajoutant que « deux (02) appareils de communication de type Thuraya et quatre (04) téléphones portables » ont également été saisis.

« Le bilan de cette opération s’ajoute aux nombreuses opérations qualitatives menées quotidiennement par les détachements de l’Armée nationale populaire et les différents services de sécurité à travers l’ensemble du territoire national contre ces criminels, afin de sécuriser notre bande frontalière et de déjouer toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et à l’intégrité de notre jeunesse », colnclut le communiqué.

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