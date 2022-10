Expulsion de familles de délinquants: Houlié s’oppose A Darmanin

Le député Renaissance a déploré la proposition du ministre de l’Intérieur d’expulser des familles de délinquants de leur logement social.

Le président de la commission des Lois a l’Assemblée, Sacha Houlié (Renaissance), a jugé samedi 29 octobre ni « constitutionnelle » ni « souhaitable » la proposition de Gérald Darmanin d’expulser des familles de délinquants de leur logement social.

« Les peines, elles sont individuelles : on est puni pour ce qu’on a fait et on n’a pas besoin d’étendre des peines a la famille ou a des personnes qui sont des tiers qui ne sont pas responsables de l’infraction qui a été commise », a estimé le député de la majorité présidentielle sur France 2.

Le ministre de l’Intérieur avait expliqué la semaine dernière qu’il souhaitait « généraliser l’expulsion des logements sociaux des familles » de délinquants en précisant qu’il convenait d’écarter de cette sanction les familles en difficulté comme les familles monoparentales. « Je pense que ça n’est pas constitutionnel et par ailleurs, ça n’est pas souhaitable », a dit Sacha Houlié.

Interrogé par ailleurs sur les propos du ministre, qui avait indiqué vouloir rendre « impossible » la vie des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), Sacha Houlié a estimé que « si on parle d’étrangers qui commettent des actes de délinquance, oui pour eux, il faut pouvoir rendre leur vie impossible, les expulser ».