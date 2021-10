France: 216 000 victimes d’abus sexuels dans l’Eglise depuis 1950

Les prédateurs estimés entre 2900 a 3200

216 000. Ce chiffre renvoie au nombre de victimes d’abus sexuels dans l’Eglise en France depuis 1950.

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) depuis 1950, présidée par Jean-Marc Sauvé, a rendu mardi ses terribles conclusions, ont rapporté ce mardi plusieurs médias français.

C’est une déflagration. La Commission Sauvé, qui enquête sur l’ampleur de la pédocriminalité entre les années 1950 et aujourd’hui, publie ses conclusions, accablantes, ce mardi matin. Celle-ci estime a 216 000 le nombre de victimes d’abus sexuels par des clairs ou des religieux depuis 1950.

Le nombre grimpe a 330 000 avec les agresseurs laïcs

Le nombre de victimes grimpe a «330 000 si l’on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l’Eglise catholique» (aumôneries, enseignants dans les écoles catholiques, mouvements de jeunesse), a ajouté Jean-Marc Sauvé en rendant publiques devant la presse les conclusions de la commission qu’il préside.

«Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite», a commenté Jean-Marc Sauvé. Celui-ci a dénoncé «l’indifférence cruelle» de l’Eglise catholique a l’égard des victimes jusqu’au début 2000. La commission propose donc de «reconnaître la responsabilité de l’Eglise». Les chiffres cités résultent d’une estimation statistique comprenant une marge de plus ou moins 50 000 personnes, a encore indiqué le président de la Commission indépendante sur les abus de l’Eglise (Ciase).

C’est le résultat de deux ans et demi de travaux par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) depuis 1950, présidée par Jean-Marc Sauvé. Le nombre de prédateurs a été évalué a «2900 a 3200», hommes — prêtres ou religieux — sur la période de 70 ans, une «estimation minimale».