France 24, cette chaîne poubelle

Et pour cause, la chaîne France 24, du groupe public France médias monde, qui supervise l’audiovisuel extérieur de la France, et de la chaîne publique TV5, n’arrêtent pas de déverser leur haine sur l’Algérie.

Au moment où tout le bassin méditerranéen qui brûle, en proie à des feux sans précédent avec son lot de victimes en Grèce, en Italie, en Corse, en Espagne et en Algérie, France 24, cette chaîne grossière, vulgaire, honteuse, sans aucun respect pour la mémoire des victimes, a comme à son habitude ciblé l’Algérie, comme si les incendies n’ont affecté que l’Algérie. Et pourtant, c’est l’ensemble du pourtour méditerranéen qui brûle à cause de températures record dépassant les 50 degrés.

En corse, en Grèce, en Sicile, en France, en Espagne et en Algérie, les scènes se multiplient et se ressemblent : des hectares de forêts en feu, ravagés par des flammes faisant des dizaines de morts. Mais France 24, en ciblant l’Algérie, n’a pas respecté les règles élémentaires de déontologie en cassant tous les codes et règles de l’information.

Alors, messieurs de la chaine poubelle, France 24, qui recevez vos “orientations sur l’Algérie”, d’un des proches de l’Elysée, connu pour ses “connections” avérées avec l’organisation terroriste MAK, vous devrez faire preuve d’un minimum d’objectivité en ces temps de deuil.

Les violents incendies qui ont frappé l’Algérie en cet été, ont été favorisés par des températures extrêmes et des vents violents propices à une propagation rapide des flammes.

Que cette chaîne du mal, du chaos et de la manipulation, cesse ses grossiers mensonges sur l’Algérie qui a déployé tous les moyens matériels et humains pour éteindre les incendies. Malgré une météo peu propice pour une intervention aérienne des Canadairs durant le premier jour, l’ensemble des foyers d’incendies ont été maîtrisés au bout de 48 heures, ce qui n’est pas le cas, hélas, dans certains pays européens de la Méditerranée où le combat contre les feux de forêts se poursuit depuis dix jours.

L’Etat algérien qui a tiré les leçons des incendies de 2021, a mis tous les moyens. Un avion d’une capacité de 12000 litres, six bombardiers d’eau ainsi que huit hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre ces incendies, des moyens que seule l’Algérie détient dans la région. Ajouter à cela, la célérité de prise en charge des victimes et du lancement des opérations d’aide en un temps record.

France 24 n’évoquera jamais cela, car elle a décidé de tout ignorer, y compris les 17 autres régions touchées par les incendies, pour n’évoquer que deux wilayas, favorisant ainsi le jeu du mouvement terroriste MAK, de ses protecteurs et des organisations terroristes qui projettent de s’accaparer une région dont ils ont été chassés par la population qui les rejette catégoriquement.

Cette focalisation particulière sur une région a des visées diaboliques qui n’ont rien à avoir avec une quelconque action humaine.

Les néocoloniaux, les protecteurs du mouvement terroriste MAK qui sévissent sur la chaîne de l’Etat français, qui est moralement condamnable, ont décidé depuis belle lurette de faire preuve de cécité et de rester inaudible sur cette Algérie qui émerge.

Le traitement honteux des incendies en Algérie conforte la décision des autorités algériennes de fermer les bureaux de cette chaîne et ce n’est pas demain que France 24 remettra les pieds en Algérie.