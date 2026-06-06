France: Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans

Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président français Jacques Chirac et ancienne Première dame de France, est décédée vendredi soir à l’âge de 93 ans, a annoncé sa fille Claude Chirac à la presse française.

Née Bernadette Chodron de Courcel, elle « s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens », a précisé sa fille. Bernadette Chirac avait célébré son 93e anniversaire le 18 mai dernier.

Figure marquante de la vie politique française, elle demeure la seule Première dame de la Ve République à avoir exercé un mandat électif en son nom propre, en tant que conseillère générale de Corrèze, fonction qu’elle a occupée sans interruption de 1979 à 2015.

Réagissant à cette disparition, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à celle qui fut l’épouse de l’ancien chef de l’État Jacques Chirac.

« Mon épouse et moi avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernadette Chirac », a écrit Macron sur le réseau social américain X.

Le chef de l’État a souligné que l’ancienne Première dame « a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant ».

« Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient », a ajouté Emmanuel Macron.