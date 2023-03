Fusillade aux Etats Unis: Une femme tue six personnes dans une école

La police, qui a tué sur place l’assaillant, une personne transgenre de 28 ans, a découvert, à son domicile, un plan de l’école et un manifeste. La violence armée « déchire l’âme même de notre nation », a réagi le président américain, Joe Biden.En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

Trois enfants et trois adultes ont été tués, lundi 27 mars, lors d’une fusillade dans une école primaire de Nashville, dans le sud des Etats-Unis.

La personne ayant commis la tuerie, rapidement abattue par les agents arrivés sur les lieux, a été désignée par la police comme une femme et une personne transgenre de 28 ans, répondant au nom d’Audrey Hale, mais son profil LinkedIn semble indiquer une volonté d’utiliser des pronoms masculins.

Armée d’au moins deux fusils d’assaut et d’un pistolet, cette personne s’est introduite dans la matinée dans les locaux d’une école chrétienne privée, The Covenant School, en tirant à travers une porte en verre. Après avoir traversé le rez-de-chaussée, elle s’est dirigée vers le premier étage en tirant de nombreux coups de feu. Trois élèves, âgés de 8 à 9 ans, et trois adultes, de 60 à 61 ans, ont été tués par ses balles. Le nom d’une des victimes adultes, identifiée comme Katherine Koonce, correspond à celui de la directrice de l’école, selon le site de l’établissement.

Rapidement dépêchés sur place, des agents ont tué l’assaillant, un quart d’heure après le premier appel aux secours, selon le porte-parole de la police, Don Aaron. Pendant l’assaut, une des enseignantes a réussi à appeler sa fille. « Elle m’a dit qu’elle était cachée dans un placard et que ça tirait de partout », a raconté cette dernière, Avery Myrick, à la chaîne locale WSMV4.

« D’après notre enquête préliminaire, à un moment donné, [Audrey Hale] a été élève dans cette école, mais nous ne sommes pas certains de l’année », a déclaré John Drake, pour qui le mobile, encore inconnu, pourrait être lié à une « rancune » à l’encontre de cette école.