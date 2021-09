Fusillade dans une université en Russie: Plusieurs morts et blessés

Au moins huit personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées, dans une fusillade qui a touché ce 20 septembre l’Université d’Etat de Perm, dans l’Oural, précise le Comité d’enquête de la Fédération de Russie.

Après avoir fait état d’une fusillade dans la matinée, l’Université d’Etat de Perm a annoncé que l’auteur des tirs a été interpellé. Bien qu’au départ au moins quatre blessés aient été constatés, leur nombre a été réévalué a six morts et cinq blessés plus tard par le département de la Santé local.

Le nombre de morts a été revu a la hausse par le Comité d’enquête de la Fédération de Russie, a huit.

«Vers 11h du matin, un individu s’est infiltré dans le campus de l’Université d’Etat de Perm muni d’une carabine et a ouvert le feu dans la rue», a indiqué l’établissement sur sa page officielle sur le réseau social VKontakte.

La chaîne de télévision russe REN TV a diffusé une vidéo qui montrerait le tireur présumé.