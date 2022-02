G4: une nouvelle alliance entre l’Algérie et les principaux membres de l’UA

L’Algérie, le Nigeria, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud ont décidé de créer un groupe “G4”, une nouvelle alliance de concertation et de coordination sur les questions africaines. Il s’agit d’une démarche inédite des principaux Etats membres de l’UA.

Le Nigeria a annoncé que son président Muhammadu Buhari et ses homologues algérien, sud-africain et éthiopien ont décidé en marge du sommet UE-UA a Bruxelles de créer un groupe G4 pour concerter et coordonner leurs positions afin de régler les problèmes de sécurité auxquelles fait face le continent africain.

Selon la même source, les dirigeants du Groupe ont insisté sur la nécessité de renforcer le rôle de cette alliance au sein de l’UA, pour rassembler les pays africains, coordonner les résolutions et réactions aux questions africaines de manière anticipative et d’examiner les modalités d’exécution des décisions prises par l’Union africaine.

Les dirigeants africains ont également convenu de tenir un sommet officiel pour mettre en place une feuille de route de l’Afrique dans les prochains mois.

C’est en effet l’initiative du président éthiopien, Abiy Ahmed pour débattre, donner des solutions et coordonner les positions permettant a l’UA de poursuivre son travail avec efficacité et rapidité.

Cette nouvelle alliance est considérée comme la plus puissante force politique du continent compte tenu de sa composition, c’est-a-dire les pays les plus importants de l’UA.

Une démarche qui n’a pas été du goût du régime marocain qui n’a pas tardé a afficher son mécontentement, estimant qu’elle est hostie au Maroc car les pays le formant sont connus pour leurs positions contre les tentatives marocaines de marginaliser la question sahraouie au sein de l’organisation panafricaine.