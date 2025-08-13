Gaza : 148 Palestiniens morts de malnutrition en raison du blocus israélien de l’aide, selon l’OMS

La malnutrition a causé la mort de 148 Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de l’année, en raison du blocus israélien sur l’aide humanitaire, a déclaré mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lors d’un point de presse des Nations unies à Genève, Richard Peeperkorn, représentant de l’OMS dans le territoire palestinien occupé, a averti que la situation sanitaire globale dans la bande de Gaza restait critique.

Concernant la faim et la malnutrition persistantes dans l’enclave assiégée, il a indiqué qu’au 5 août 2025, 148 personnes étaient mortes de malnutrition.

Parmi elles figuraient 98 adultes et 49 enfants, dont 39 âgés de moins de cinq ans.

Peeperkorn a alerté que près de 12 000 enfants gazaouis de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aiguë en juillet, soit le niveau mensuel le plus élevé jamais enregistré.

Au sujet de la grave crise du système de santé, le représentant de l’OMS a précisé que seulement 50 % des hôpitaux et 38 % des centres de soins primaires de Gaza fonctionnent partiellement.

S’agissant des pénuries critiques de médicaments et de matériel médical, il a signalé que 52 % des médicaments et 68 % des consommables étaient en rupture de stock.

Peeperkorn a également souligné que les blessures survenues dans les zones de distribution alimentaire surchargent particulièrement les hôpitaux et aggravent la pénurie persistante de sang et de plasma.

Il a ajouté que le nombre de victimes parmi les personnes tentant de se procurer des vivres avait atteint 1 655 morts et plus de 11 800 blessés depuis le 27 mai de cette année.