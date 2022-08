Gendarmerie nationale: Arrestation de 13 individus suspectés d’avoir un lien avec les derniers incendies

Dans une déclaration a la chaîne Une de la Radio Algérienne, le chargé de la Communication au Commandement de la Gendarmerie nationale a indiqué, ce lundi, que jusqu’à présent, il a été procédé a l’arrestation de 13 individus suspectés d’avoir une main dans les feux ayant affecté, le 17 août en cours, plusieurs wilayas du nord-est du pays.

Abdelkader Bziou a ajouté que quatre des suspects sont originaires de la wilaya d’El-Taref, une personne de Skikda, un de Jijel, quatre de Batna, deux de Constantine et un de Tlemcen.

La même source ajoute qu’une équipe d’experts de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) de la Gendarmerie nationale de Bouchaoui est actuellement sur les lieux des incendies pour les besoins de l’enquête en vue d’en déterminer les causes et origines de ce drame.

D’autre part, le travail des enquêteurs se poursuit, ajoute la même source, en coordination avec les différentes instances judiciaires.