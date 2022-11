Ghardaïa abritera le festival international du tourisme saharien

La 5ème édition du festival international du tourisme saharien se tiendra du 9 au 11 décembre prochain à Ghardaïa, ville touristique située à 600 Km au sud d’Alger, a appris l’APS mardi auprès des organisateurs.

Cette manifestation d’envergure internationale connaîtra la participation, outre vingt-trois wilayas, des représentants du Mali, de la Mauritanie, de la Libye et de la Tunisie ainsi que de plusieurs Eductours européens professionnels du tourisme saharien, a-t-on précisé.

Initiée par le ministère du tourisme et de l’artisanat, cette nouvelle édition sera une occasion propice pour mettre en avant les potentialités touristiques du sud algérien notamment la région de Ghardaïa et créer une dynamique économique locale, génératrice de revenus notamment en matière d’artisanat, et de produits agricoles saisonniers (dattes, arachides et autres), a indiqué à l’APS le secrétaire général de la wilaya, Lahcene Labad.

Outre la création de ces activités génératrices de revenus et la promotion du tourisme intérieur en drainant des milliers de visiteurs qui viennent des différentes wilayas du pays et localités avoisinantes, cet évènement vise à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel ainsi que l’histoire de la région et d’assurer la pérennité de cet important héritage culturel de notre pays, a soutenu de son côté, Sâad Meriah directeur du tourisme et de l’artisanat de Ghardaïa.

Le choix de Ghardaïa pour abriter ce festival, qui a connu un répit suite à la crise sanitaire mondiale, s’explique par le fait que cette région constitue un “berceau du tourisme culturel” dont le rayonnement a dépassé les frontières, indique-t-on de même source.

Haut lieu d’architecture traditionnelle, la région du M’zab (Ghardaïa), composée de cinq Ksour (villes forteresses) serpentée par une vallée classée comme patrimoine mondial par l’UNESCO en 1982, est très courtisée par de nombreux touristes pour son architecture traditionnelle, ses remparts et les places du marché de chaque ksar, sans compter les belles mosquées qui surplombent la vallée.

Cet important site architectural, édifié pour une vie communautaire respectueuse de la sociologie des habitants attire également de nombreux chercheurs, universitaires et spécialistes de l’habitat et architecture.

Conscient du rôle de ce festival dans la promotion du tourisme et de l’artisanat, les organisateurs ont concocté un programme “éclectique” alliant musique, folklore, et sport pour mettre en valeur les potentialités touristiques et artisanales locales.

Ce festival international du tourisme saharien hébergera également des conférences portant sur le tourisme notamment culturel, l’art culinaire traditionnel et leur impact sur l’économie locale, ainsi que la question liée à la commercialisation des produits artisanaux, en présence de chercheurs et experts, signale-t-on.