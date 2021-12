Grèce: 27 migrants sont morts dans deux naufrages successifs

Seize personnes (16) ont péri, vendredi 24 décembre, dans le naufrage d’un bateau avec des migrants a bord en mer Egée, selon les garde-côtes grecs. Quelques heures auparavant, onze (11) corps avaient été récupérés après le naufrage d’un bateau avec une centaine de migrants a bord, échoué jeudi sur un îlot du sud de la Grèce. Il s’agit du troisième incident de ce genre depuis mercredi.

Les garde-côtes ont récupéré seize corps, dont douze hommes, trois femmes et un enfant, et réussi a secourir 63 personnes alors que leur bateau qui transportait 80 personnes a fait naufrage près de l’île de Paros, a rapporté France Info.

Quelque 90 rescapés, parmi lesquels 52 hommes, 11 femmes et 27 enfants ont pu être sauvés et évacués vendredi matin de cet îlot situé au nord de l’île grecque d’Anticythère, a précisé a l’AFP un responsable des garde-côtes grecs. “Les recherches et les opérations de sauvetage continuent parce qu’il n’est toujours pas clair combien de personnes se trouvaient dans le bateau avant qu’il ne sombre”, a-t-il ajouté.