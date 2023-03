Grève du contrôle aérien français: Les compagnies aériennes européennes «exaspérées»

Plusieurs compagnies aériennes européennes de premier plan ont manifesté, mercredi, leur exaspération face aux grèves de contrôleurs aériens français qui leur coûtent cher selon elles, en provoquant retards et annulations, appelant la Commission européenne à intervenir.

«Lors des trois premiers mois de l’année dernière, il y a eu trois jours de grève des contrôleurs aériens français. Depuis le début de l’année, on en est à 23. Et ça continue», a lancé le patron de la compagnie aérienne Ryanair, Michael O’Leary, au nom de l’association «Airlines for Europe» (A4E) réunie en symposium à Bruxelles.

Des aiguilleurs du ciel participent à la contestation de la réforme des retraites en France, forçant l’administration à annuler une partie des mouvements au départ ou à l’arrivée des aéroports, mais aussi à réduire le nombre de vols pouvant transiter par l’espace aérien du pays.

Vu la position géographique de la France, ces grèves ont des effets en cascade sur l’ensemble du trafic aérien européen : «des Britanniques allant en Espagne, des Allemands au Portugal, des Irlandais en Italie», a illustré M. O’Leary.

Rien que le week-end dernier, «Ryanair a été forcée d’annuler 240 vols, soit 41.000 passagers, parce que le contrôle aérien français ne nous autorisait pas à survoler la France», s’est indigné M. O’Leary. Quelque 400 000 passagers de la compagnie ont quant à eux subi un retard, selon lui.

«Nous sommes très gravement touchés, et on ne voit pas quand cela (la grève) va s’arrêter», a renchéri le patron d’une autre compagnie low cost, Easyjet, Johan Lundgren.

La réglementation européenne impose aux compagnies aériennes de dédommager les passagers en cas de gros retards ou d’annulations, a rappelé le dirigeant de Ryanair, la plus importante compagnie européenne en nombre de passagers.