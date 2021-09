Groupe Wagner au Mali : le vrai-faux démenti de la Russie

La Russie dément ce mercredi 15 septembre toute discussion avec le Mali. Une vraie-fausse réaction aux négociations en cours sur l’envoi dans le pays de mercenaires du groupe de sécurité Wagner. Moscou joue sur l’ambiguité liée au statut de la compagnie, pourtant réputée proche du Kremlin.

“Il n’y a aucun représentant des forces armées russes la-bas (…) et aucune négociation officielle n’est en cours”. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, réagissait ce mercredi 15 septembre aux révélations de l’agence Reuters qui ont suscité une réaction très vive de la part de la France.

Mais les précisions de la présidence russe, qui admet seulement des “contacts dans le domaine militaire avec beaucoup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain”, ne devraient pas calmer la colère française. En effet, Moscou dément traditionnellement tout lien avec le groupe de sécurité Wagner, le mercenariat étant illégal en Russie.

Un journaliste ayant travaillé sur le dossier nous confie : “Wagner combat en contrat avec des gouvernements et des firmes étrangères. Pas avec le gouvernement russe, qui ne reconnait pas sa légalité. Ce qui n’empêche pas que Wagner intervient sur les terrains intéressant la géopolitique de Poutine, et en étroite coordination avec l’armée russe et le ministère de la Défense russe​”.