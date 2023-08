Hollande et Gayet ont vendu leur maison pour une somme record

Tout semble aller pour le mieux pour François Hollande. En plus de fêter ses 69 ans ce samedi 12 août, une autre bonne nouvelle a été annoncée.

Le « Parisien » a en effet révélé, en mai dernier, que le domicile parisien de l’ancien président français et de son épouse Julie Gayet avait été vendu. Cette résidence située à proximité du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de la capitale, avait été mise en vente en 2020.

La maison a finalement été rachetée en décembre 2022 pour la modique somme de 3,3 millions d’euros, a rapporté Paris Match. Un record selon une négociatrice de l’agence Barnes Panthéon, Véronique Dejean. « Ce prix (plus de 16 000 €/m2) est un record dans la rue, assure. Ça a fait exploser la valeur. Depuis, tout le monde veut vendre à ce tarif », a-t-elle déclaré

Il faut dire que si le couple a réussi à faire cette importante plus-value, c’est parce que leur « bien était impeccable et très beau ». Selon un habitant cité par l’article, le couple avait en effet entrepris il y a un an et demi des travaux: « Ils ont tout cassé à l’intérieur […]. Ils ont même fait installer un ascenseur et fait venir des arbres de haute tige dans le jardin. Une maison presque parfaite a un détail près: le bruit de la soufflerie de l’Institut mutualiste Montsouris qui est juste derrière. »

Cette bâtisse « de 200 mètres carrés habitables avec un jardin de 70 mètres carrés » avait été achetée par l’actrice de 51 ans pour 2 millions d’euros. Elle et son compagnon y résidaient depuis juillet 2019.