Hostile a la présence française en Afrique, une activiste interdite d’entrée en France

Une activiste connue pour son hostilité a la présence française sur le continent africain et qu’elle accuse de néocolinialisme a été considéré persona non-grata en France.

La France a informé l’activiste Nathalie Yamb de son interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français, . Dans un arrêté, pris le 12 janvier 2022, les autorités françaises lui reprochent d’attiser un sentiment anti-français sur le continent africain et de tenir des propos virulents a l’égard de la France. Une mesure prise sur fond de rivalités entre la France et la Russie sur le continent africain, mais qui ne fait pas l’unanimité.

Très présente sur les réseaux sociaux depuis une quinzaine d’années, cette activiste suisso-camerounaise de 53 ans se fait véritablement remarquer en octobre 2019, a l’occasion du premier sommet Russie-Afrique organisé a Sotchi. Ce jour-la, elle cible très ouvertement la France qui, dit-elle, « considère toujours le continent africain comme sa propriété ». A partir de la, son discours panafricain, anti-impérialiste et ses sorties contre la France, qu’elle accuse de néo-colonalisme vont trouver un certain écho sur le continent.

L’arrêté, qui date du 12 janvier 2022, mentionne également “des propos virulents a l’égard des positions françaises sur le continent africain susceptibles de favoriser l’entrisme des puissances étrangères hostiles a la France sur le continent africain et d’alimenter le développement d’un ressentiment populaire anti-français en Afrique, mais également parmi les diasporas africaines en France”.

Les autorités françaises estiment ainsi qu’il “est a craindre que sa présence en France provoque de graves troubles à l’ordre public”.

Source: Agences