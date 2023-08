Il s’est fait mordre par une araignée, son doigt pourrit!

En marchant dans son jardin, un homme s’est fait piquer par l’une des araignées les plus redoutées au monde, la fausse veuve noire. Son doigt a commencé à pourrir.

Il n’a pas eu de chance en croisant la route de l’araignée la plus dangereuse de Grande-Bretagne, une terrible histoire relatée par le Sun. Comme il l’a raconté, son cauchemar a commencé après avoir ressenti une piqûre alors qu’il déplaçait du bois dans son jardin. L’homme, prénommé Jason Missey, ne s’est pas inquiété de prime abord. “Au début, cela ressemblait littéralement à une piqûre de taon. Mon doigt était gonflé”, a-t-il déclaré, racontant la suite de sa mésaventure.

“Et puis, au fur et à mesure, la situation s’est aggravée. En plus du gonflement, j’ai observé du pus et ma peau commençait à se décoller”. Face à cette situation, il s’est donc rendu aux urgences où il est resté hospitalisé pendant six semaines. Et après analyses, les médecins lui ont appris que son actuel état de santé était dû à la morsure d’une araignée, une fausse veuve noire, considérée comme l’araignée la plus dangereuse de Grande-Bretagne, selon un article de 2020 de Clive Hambler, zoologiste de l’Université d’Oxford. Finalement, après réflexion, Jason s’est souvenu avoir repoussé un arachnide au moment de “la piqûre”.

Une plaie ouverte suintant de pus

Sur Internet, des images et des vidéos prises par Jason montrent la façon dont le venin de l’araignée a commencé à attaquer son doigt. Au début, les dégâts se limitaient à une tache rouge sur son doigt. Mais peu de temps après, sa couche supérieure de peau avait disparu, laissant à la place une plaie ouverte suintant du pus.

Désormais complètement rétabli, Jason, qui dirige une entreprise de construction avec son père, a dû consacrer plusieurs semaines à des travaux légers en attendant que son doigt guérisse. Depuis cet incident, il incite la population à se familiariser avec l’apparence de la fausse veuve noire mais a expliqué qu’il ne souhaitait pas pour autant provoquer un mouvement de panique. “Je ne veux pas que les gens attaquent la nature à cause d’un seul type d’araignée. Allez simplement en ligne et regardez à quoi ils ressemblent”, a-t-il conclu.

