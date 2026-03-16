Mostaganem: Saisie de plus de 14 tonnes de bananes destinées à la vente en gros sans autorisation

La Brigade économique et financière de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, en coordination avec la Gendarmerie nationale et les services du commerce, a saisi plus de 14 tonnes de bananes destinées à la vente en gros sans autorisation, a indiqué, hier hier dimanche, un communiqué de la Sûreté de wilaya.

Le communiqué précise que l’opération est survenue suite à une patrouille conjointe sur les marchés de la wilaya de Mostaganem et au cours d’un contrôle et d’une interception de plusieurs camions chargés de ce fruit.

Après la surveillance de cinq camions transportant 14 tonnes, 6 quintaux et 65 kilogrammes de bananes, il s’est avéré que les propriétaires ne détenaient pas les licences légales leur permettant la vente en gros de ce fruit, a-t-on indiqué.

Immédiatement, les services intervenants ont saisi cette cargaison et l’ont transférée à l’Inspection domaniale, parallèlement aux mesures juridiques habituellement appliquées dans ce genre de cas contre les contrevenants, selon la même source.

APS