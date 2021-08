Incendies : Les maires de Paris s’engagent a aider l’Algérie

100 000€ pour les associations humanitaires en Algérie

Pour venir en aide a cette région du Nord de l’Algérie frappée par des incendies qui ont déja fait 69 morts, une association en France organise jusqu’au 15 août une collecte de dons.

Les élus franciliens au soutien

En Ile-de-France, la solidarité se met petit a petit en place, et plusieurs municipalités ont déja annoncées leur intention d’aider la région sinistrée. C’est notamment le cas dans le Val-de-Marne.

« C’est un drame humain et environnemental qui se déroule sous nos yeux et ceux de la communauté internationale qui doit renforcée sa mobilisation, a ainsi déclaré le maire (PCF) de Villejuif, Pierre Garzon. Je tiens a exprimer toute ma solidarité avec les familles des victimes dont certaines sont peut être Villejuifoises et a rendre hommage a toutes celles et ceux qui combattent ces incendies avec beaucoup de courage ». Ce dernier précise que « Villejuif prendra toute sa part pour aider a organiser cette solidarité selon les modalités concertées avec les associations en lien avec les régions touchées ».

À plus grande échelle, un conseil municipal permettra de déterminer les initiatives a mettre en place avec d’autres communes engagées, comme Bonneuil, Villejuif et Alfortville, ainsi que les subventions locales et régionales.

Valérie Pécresse, présidente de la région a annoncé une aide de 100 000 euros aux associations humanitaires. « Il faut tous se sentir concerné. Depuis le début de ces incendies, je tombe sur des images insoutenables. C’est impossible de rester de marbre quand on tombe sur des paysages ravagés, des enfants brûlés, c’est impossible de ne pas agir », termine Laurent Jeanne.

De son côté, le maire d’Alfortville, Luc Carvounas (PS), prévoit, en plus d’une subvention aux ONG qui doit être soumise au conseil municipal en septembre, d’organiser une collecte avec la Croix-Rouge et l’Association culturelle algérienne du Val-de-Marne.